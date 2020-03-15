В Светлогорске из-за угрозы коронавируса отменили отчет главы

В Светлогорском городском округе отменили еженедельный отчет главы городского округа перед населением из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщается в паблике муниципалитета «ВКонтакте».
«В целях профилактики — недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, — запланированный на 16 марта (понедельник) отчет главы администрации В.Бондаренко перед населением округа отменяется. Предположительно, отчет состоится во второй половине апреля. О точной дате будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении администрации округа.
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