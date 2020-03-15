Минобрнауки рекомендует вузам перевести студентов на дистанционное обучение

Минобрнауки рекомендует вузам перевести студентов на дистанционное обучение
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало перевести студентов на дистанционное обучение. Такие меры советуют ввести с 16 марта из-за угрозы заболевания коронавирусом, сообщает РБК.

Рекомендации были даны после совещания министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с ректорами ВУЗов. Для продолжения освоения студентами образовательных программ должно быть обеспечено электронное обучение.

В министерстве также создали оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. На сайте ведомства будет опубликован перечень онлайн-курсов, которые студенты смогут проходить бесплатно в рамках своих образовательных программ.

Ранее стало известно, что БФУ им. Канта переводит студентов на дистанционное обучение с 16 марта.

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