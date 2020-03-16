На ремонт территории вокруг Верхнего озера выделяют еще несколько миллионов рублей

Администрация Калининграда намерена потратить на ремонт территории вокруг Верхнего озера в 2020 году 3,5 млн руб. Соответствующее извещение опубликовано на сайте госзакупок.
Согласно документу, деньги направляются на восстановление разрушенных и пришедших в негодность в ходе эксплуатации объектов инфраструктуры и малых архитектурных форм. Все работы планируется выполнить до середины мая. Подрядчик должен определиться 25 марта.
Напомним, в 2019 году на ремонт территории вокруг озера выделяли 5,2 млн руб., в 2018-м — более 8 млн.
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