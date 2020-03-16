Zara, Bershka, Pull&bear и другие бренды готовы закрыть магазины в России

Ритейлеры обратились к владельцам торговых центров с просьбой о снижении арендной платы. Это обусловлено снижением посещаемости ТЦ из-за распространения коронавируса, сообщает «ТАСС».
Компания Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear) не исключила временного закрытия магазинов. Такое решение может быть принято, если не удастся договориться с арендодателями. Кроме того, магазины «Золотое яблоко» и «Рив Гош» также намерены просить скидок по арендной плате.
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