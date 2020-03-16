На Куршской косе посчитали животных

На Куршской косе посчитали животных
Фото предоставлено пресс-службой нацпарка
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На Куршской косе подвели итоги ежегодного учёта численности диких животных, сообщает пресс-служба национального парка. Подсчёт проводили методом шумового прогона восьми пробных площадок. Количественные данные, полученные со всех прогонных площадок, экстраполируются на всю площадь свойственных угодий.

Наиболее вероятная численность диких обитателей национального парка по состоянию на март 2020 года составляет: лось — 15 особей, косуля — 79, кабан — 24, пятнистый олень — 62, лиса — 47, заяц-русак — 24.

Также на территории нацпарка обитает примерно 40 бобров, 6 выдр, 30 куниц, 70 белок, 10 енотовидных собак, 5 горностаев, 5 норок, 10 барсуков, 5 хорьков и 6 ондатр.

Результаты учёта будут взяты за основу при планировании биотехнических мероприятий на 2020-2021 гг.

Специалисты нацпарка регулярно подкармливают животных из-за скудности кормовой базы, однако напоминают, что посетителям кормить диких зверей настоятельно не рекомендуется. Выход на обочину шоссе увеличивает риск попадания под колёса автомобиля, кроме того, привыкание к попрошайничеству снижает их способность самостоятельно добывать пищу.

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