Калининградцев просят помочь собрать деньги на диагностику впадающей в кому девочки

Калининградцев просят помочь собрать деньги на обследование в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурге Даши Демиденко, которой пока не могут поставить точный диагноз. Даша учится в колледже и мечтает продолжить образование, но полгода назад у нее произошел серьезный приступ с остановкой дыхания, после которого она попала в больницу в состоянии комы, рассказали в благотворительном фонде «Берег надежды».

Код заболевания девочки не подходит под льготы на лечение ни по квотам, ни по полису ОМС (т.к. диагноз не уточнен), поэтому обследование должно проводиться платно. «Берег надежды» объявляет сбор средств на обследования, МРТ высокого разрешения, ночной мониторинг и билеты до Санкт-Петербурга и обратно для мамы и девочки. Сумма к сбору — 100 000 рублей.

«В сентябре 2019 года у Даши случился приступ с потерей сознания и прекращением дыхания. Она поступила в реанимацию в состоянии комы, два дня была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, — рассказала мама девушки Татьяна. — Из реанимации дочь перевели в неврологическое отделение, где случилось еще несколько приступов полегче».

Даше поставили эпилепсию неясного генеза со статусным течением, прописали таблетки. В декабре после экзаменов у неё случился второй серьезный приступ. Прямо из колледжа девушку в состоянии комы на скорой помощи срочно направили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. На МРТ очагов поражения у Даши не нашли. Сейчас девушка постоянно проходит обследования, но четкой тактики медикаментозного лечения пока нет, поскольку точный диагноз не установлен.

Мама Даши была вынуждена оставить работу, чтобы заниматься лечением дочери. В семье подрастает ее младший брат-школьник. Семью содержит один папа, он работает электриком. Обследования сейчас приходится проходить за свои деньги. К сожалению, на данный момент собственные ресурсы семьи исчерпаны. Помочь со сбором средств на обследование Даши можно здесь.