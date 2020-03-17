Гражданка Германии пыталась незаконно ввезти в регион таблетки в коробке с памперсами

В пункте пропуска «Мамоново» задержали автомобиль «Ауди», в котором обнаружили незадекларированные товары. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе областной таможни.



За рулём машины находился россиянин, на пассажирском сиденье — гражданка Германии. Во время контроля выяснилось, что женщина пыталась ввезти в регион лекарственные препараты, которые содержат сильнодействующие вещества: Tramadol, Duloxalta, Lixiana, Venlafxin Heumann. В коробке с памперсами и пелёнками обнаружили в общей сложности 598 таблеток.

«Кроме того под рулевой колонкой лежал свёрток, обёрнутый скотчем, с монетами 1930-х годов и наградными крестами начала ХХ века, которые также не были задекларированы», — отметили в ведомстве.

Товары направили на экспертизу. «Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении гражданина России, перемещавшего монеты. В действиях гражданки Германии, которой принадлежали сильнодействующие препараты, усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьёй 226.1 УК РФ — „Контрабанда сильнодействующих веществ“», — добавили в пресс-службе областной таможни.