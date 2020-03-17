Горвласти призывают пользоваться для оплаты проезда банковскими картами из-за коронавируса

Система безналичной оплаты, введенная в общественном транспорте областного центра, может стать одним из дополнительных барьеров при распространении коронавирусной инфекции. Власти областного центра рекомендуют пользоваться в транспорте банковскими картами, заявил после оперативного совещания в горадминистрации во вторник заместитель ее главы Юрий Федяшов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
По словам Юрия Федяшова, банковские карты помогают «минимизировать контакты» в общественном транспорте. Также для профилактики заболеваемости власти вводят дополнительную обработку салонов дезинфицирующими средствами.
Комментарии к событию