В соцсетях пошли слухи о «дезинфекции» с вертолетов. В правительстве их опровергли

В соцсетях пошли слухи о «дезинфекции» с вертолетов. В правительстве их опровергли
Виталий Невар / Новый Калининград
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Никаких мероприятий по распылению над Калининградской областью средств дезинфекции не планируется. Фейковые сообщения на эту тему начали сейчас активно распространяться в социальных сетях. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во вторник в социальных сетях начали распространяться сообщения следующего содержания: «Для Калининградцев информация! Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя».

В региональном правительстве отметили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Более того, фейковые сообщения о вертолетах, распыляющих лекарства, начали распространяться по многим российским регионам.

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