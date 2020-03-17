Горвласти ждут помощи казаков в борьбе с нелегальными уличными торговцами

В Калининграде резко ужесточились проверки нелегальных уличных торговцев, рейды проходят ежедневно. Об этом сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, передает корреспондент «Нового Калининграда.



По словам Чернышева, полиция приступила к административному аресту и изъятию «средств торговли»: вестов, столов и т.д. В начале марта на ул. Миклухо-маклая был изъят «автомобиль, оборудованный под торговый павильон».

«Сейчас выходят наши сотрудники с сотрудниками полиции для того, чтобы не давать торговцам встать на свои места», — отметил глава контрольного комитета. Теперь «мы ждем поддержку казачьего сообщества», заявил он. «Их задача будет не допускать выставления товара и осуществления торговли в тех местах, которые наиболее активно используются», пояснил чиновник. Когда журналисты попытались выяснить, будет ли это происходить на безвозмездной основе, Евгений Чернышев ответил: «Оставим за скобками этот вопрос».