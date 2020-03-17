Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. При этом глава государства потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта, сообщает «Интерфакс».



«Прошу обратить правительство на это внимание — и в указе это тоже есть — внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — подчеркнул президент.

Он отметил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине. «В этой связи обращаюсь к правительству и нашим телекоммуникационным компаниям. Нужно задействовать все резервы, чтобы ускорить реализацию поручения, которое было сформулировано мной ещё в послании Федеральному Собранию, а именно наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее», — сказал Владимир Путин.