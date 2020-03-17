Коронавирус зафиксировали во всех странах Европы

В Черногории зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 17 марта сообщает ТАСС со ссылкой на «Рейтер». О выявленном случае заявил премьер-министр страны Душко Маркович.
«Зарегистрированы два первых случая коронавируса в Черногории. Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране. Состояние заболевших нормальное», — заявил он.
Черногория оставалась последней страной Европы, где не регистрировались случаи заражения коронавирусом.
Комментарии к событию