С 23 марта изменятся движение вечернего поезда Калининград — Балтийск

С 23 марта изменится расписание движение поезда № 6407 Калининград — Балтийск, который курсирует по рабочим дням. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.



Время отправления с Южного вокзала изменено с 18:50 на 17:45. «Таким образом, поезд будет отправляться на 1 час 5 минут раньше, чем в действующем расписании, и прибывать на станцию Балтийск в 18:48», — уточнили в ведомстве.

Как пояснили в КЖД, расписание откорректировали на основании запроса пригородной пассажирской компании. С полным графиком поездов можно ознакомиться на сайте КППК, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на стендах вокзалов и станций.