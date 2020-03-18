С 23 марта изменятся движение вечернего поезда Калининград — Балтийск

С 23 марта изменятся движение вечернего поезда Калининград — Балтийск
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 23 марта изменится расписание движение поезда № 6407 Калининград — Балтийск, который курсирует по рабочим дням. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

Время отправления с Южного вокзала изменено с 18:50 на 17:45. «Таким образом, поезд будет отправляться на 1 час 5 минут раньше, чем в действующем расписании, и прибывать на станцию Балтийск в 18:48», — уточнили в ведомстве.

Как пояснили в КЖД, расписание откорректировали на основании запроса пригородной пассажирской компании. С полным графиком поездов можно ознакомиться на сайте КППК, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на стендах вокзалов и станций.


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