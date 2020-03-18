Путин заявил, что доля среднего класса в России выше 70%

В России к среднему классу можно отнести более 70% населения, сообщил президент России Владимир Путин. Он добавил, что расчёт производится по методике Мирового банка, пишет «Коммерсант».

МБ относит к среднему классу людей с доходом в 1,5 раза выше МРОТ. В России минимальный размер оплаты труда составляет 12,1 тыс. руб.

«Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в США, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в 1,5 раза больше, чем МРОТ... У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — заявил президент.

Журналист ТАСС сказал, что «все-таки хотелось бы, чтобы как во Франции, в Германии».

«Не хотелось бы как во Франции»,— высказался глава государства. Он уточнил, что там из-за протестов не работают целые отрасли экономики и погибли 11 человек. «Многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли?» — спросил Путин.