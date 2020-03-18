Областному минкульту выделяют 8,5 млн на «мероприятия» в честь 75-я Победы

Министерство культуры и туризма Калининградской области получает из резервного фонда региона 8,5 млн руб. на «мероприятия» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано на портале правовой информации 18 марта.
Согласно документу, 5 млн руб. будут направлены оркестру русских народных инструментов на проведение 9 мая концерта. Еще 2,5 млн руб. должен получить театр эстрада «Янтарь-холл» на торжественный прием ветеранов 7 мая. Остальные 990 тыс. руб. должны быть выделены историко-художественному музею на издание биографического словаря «Их мужество было беспримерным!».
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