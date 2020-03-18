За сутки в России выявили еще 33 пациента с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в России за сутки выросло на 33 и теперь составляет 147. Об этом на своем сайте сообщает федеральный Роспотребнадзор. В Калининградской области новых случаев не зарегистрировано.

Все вновь заразившиеся — граждане РФ, 31 новый случай зарегистрирован в Москве, 1 — в Томской области, 1 — в Новосибирской области. Все они посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 2 гражданина России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 56991 человек, по состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека.