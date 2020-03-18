В Балтийске появился детский стоматолог после двух лет его отсутствия

Для работы в Балтийской центральной районной больнице удалось привлечь нового детского стоматолога. Об этом собщается в среду, 18 марта, на странице горадминистрации Балтийска «ВКонтакте».

Как отмечается в публикации, в корпусе детской поликлиники появился обновленный кабинет стоматолога, приобретена современная стоматологическая установка. Новый врач ведет прием с 8:00 до 14:00. Медицинская помощь оказывается бесплатно по страховому полису.

Напомним, о том, что Балтийская районная больница осталась без детского стоматолога, стало известно в 2018 году.