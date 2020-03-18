«Балтберегозащита» обнаружила повреждённый участок на спуске променада в Пионерском

На одном из спусков променада в Пионерском обнаружили повреждённый участок. Об этом сообщается на странице местной администрации в соцсети Facebook.



«В результате послештормового обследования берегозащитных сооружений сотрудниками ГБУ КО „Балтберегозащита“ выявлено смещение одной из ступеней нижнего марша лестничного схода №3 с променада на пляж (район спуска от дома быта)», — говорится в публикации.

Участок огородили сигнальной лентой, поблизости также установлены знаки об ограничении доступа. В целях безопасности посетителей променада просят не пользоваться спуском до проведения ремонтных работ.