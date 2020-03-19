В Калининграде прогнозируются ночные морозы

В Калининграде и области в ближайшие несколько дней прогнозируются ночные заморозки. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По данным Гидрометцентра РФ, в ночь с пятницы на субботу ночная температура в опустится до −1°C. Вплоть до среды она будет опускаться до −2 и −3°C. При этом днем в ближайшие дни не должно быть ниже +5°C, в основном ожидается малооблачная погода.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает небольшие ночные морозы и преимущественно ясную погоду. Похожие данные в спецразделе «Нового Калининграда».