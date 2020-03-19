Распространение коронавируса усилило активность интернет-мошенников

Распространение коронавируса в мире привело к усилению активности мошеннических схем в российском сегменте интернета. Об этом в четверг, 19 марта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на компании в сфере кибербезопасности

Как выяснило издание, в последнее время зафиксировал рост активности рассылки фейковых писем, в том числе с доменов, похожих на адреса госструктур. В частности, в таких письмах предлагается ознакомиться с новыми антикризисными директивами от Минтруда и Минэкономики, открыв PDF-файл. Во вложенном файле содержится вредоносное ПО.

Компания Positive Technologies зафиксировала рассылку писем якобы от МИД Украины, в которой содержится документ о статистике распространения коронавируса. В «Лаборатории Касперского» с начала года обнаружили больше 2,5 тыс. подозрительных сайтов, в названии которых фигурируют слова covid и coronavirus Например, один из сайтов под предлогом покупки «лучшего и быстрого теста для определения коронавируса» крадет денежные средства и данные кредитной карты. Также сейчас идет фишинг по смежной теме удаленной работы

По теме COVID-2019 выявлено больше 4 тыс. новых сайтов, из которых около 8% относятся «к мошенническим или как минимум к подозрительным».