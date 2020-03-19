Под Зеленоградском готовят участок для круглогодичной теплицы с томатами черри

В Зеленоградском округе начали готовить земельный участок для круглогодичного выращивания томатов черри. Теплицу откроют в хозяйстве компании «СП «Панона» в посёлке Переславское. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.



Томаты планируют выращивать с применением итальянских технологий. Как отмечают местные власти, черри пользуются у жителей региона стабильным спросом.

«Биокомплекс выращивает широкий ассортимент зеленных культур, которые круглый год доступны для жителей региона в сетевых магазинах», — говорится в сообщении.