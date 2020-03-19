В мэрии рассказали о плановых отключениях света и воды на четверг (список)

В Калининграде в четверг, 19 марта, пройдут плановые отключения на электросетях города. Кроме того, для выполнения ремонтных работ приостановят и холодное водоснабжение. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

До 13.00 без электроэнергии останутся потребители на ул. Омской, 2-6а, ул. Ореховой, 5, 7-19, ул. Б. Хмельницкого, 25, 27-31.

Не будет света до 18.00 по следующим адресам: пр-т Московский, 19, 21-33, 35-39,46а, 159; ул. Больничная, 21-25, 40, 44, 45; ул. Салтыкова-Щедрина, 2; ул. Коперника, 6, 21; ул. Киевская, 125-129, 126-130, 131-135, 141-151, 153-157; ул. Грига, 36-40, 42-48, 54, 56; ул. Фрунзе, 73а, 75, 87-89, 91, 97-101, 103-103а, 105; ул. Яновская, 5-7; ул. Томская, 21, 24-26.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15.00 на ул. Печатной, 43 (д/сад № 124); до 16.00 на ул. Левитана, 20, ул. Владивостокской, 1-10, пер. Пархоменко, 2, 3, 4, 4а-б, 6, 7, ул. Пархоменко, 2;

Останутся без воды до 18.00 следующие жильцы: ул. Фрунзе, 73 — 75; пр-т Мира, 49-55, 57-59, 74-76, 78-80а; пр-д Октябрьский, 1-4, 6-8, 10-12; ул. Комсомольская, 2, 2а, 3, 6, 7 (д/сад № 22), 8-10а, 12, 14-14а, 15, 16 (д/сад № 22), 17, 17а, ,19-21, 20 (д/поликлиника № 6), 22-22а, 24-24а, 25-27; ул. Ермака, 2; 2-й пр-д Октябрьский, 5.