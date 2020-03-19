Прокуратура: несколько сотрудников администрации в Советске указали неполные сведения о доходах

Несколько сотрудников администрации Советского округа представили неполные сведения в справках о доходах, расходах и имуществе за 2019 год. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областной прокуратуре.
Нарушения обнаружили во время проверки. «Выявлены факты неуказания в справках доходов, счетов в банках, наименования и реквизитов документов, являющихся основанием для возникновения права собственности на объекты недвижимости», — пояснили в ведомстве.
Прокурор внёс представление главе администрации Советского округа. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции.
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