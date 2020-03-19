Власти уточнили схему движения транспорта на время ремонта участка полесской трассы

Власти уточнили схему движения транспорта на время ремонта участка полесской трассы
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области меняется схема транспортного обеспечения поселков Моргуново и Егорьевское. Это связано с закрытием участка дороги «Калининград — Полесск» для капитального ремонта, сообщает Правительство региона.

Курсирование общественного транспорта из поселков в направлении Калининграда и Гурьевска не изменено. Из Гурьевска по маршруту «Гурьевск — Некрасово» «ходит» автобус № 12. Трижды в день (в 6:00, 13:00 и 18:00) он отправляется с ул. Фабричной в Гурьевске и проходит через 22 поселка. После 18:00 добраться в Моргуново и Егорьевское можно, сев на остановке «ул. Фабричная» в Гурьевске в автобусы № 152 и 345. Однако в п. Добрино необходимо сделать пересадку на любой автобус, следующий из Полесска в Калининград;

Если в один из поселков нужно добраться из Калининграда, то следует сесть на любой из автобусов, следующих через п. Добрино, где также сделать пересадку на любой автобус, следующий из Полесска в Калининград.


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