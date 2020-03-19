В Калининградскую область въехала фура с масками и антисептиком

В Калининградскую область через один из пунктов пропуска въехала фура с масками и антисептиком. Это первая поставка за 1,5 месяца. Об этом в четверг, 19 марта, корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на информацию Росздравнадзора.

По данным правительства, в фуре 10 тысяч масок и несколько тысяч единиц антисептиков. «Они поступят пока что только в одну сеть аптек. Другие аптеки тоже ждут свои машины в течение недели», — отметили в пресс-службе. Называть аптечную сеть власти отказались.