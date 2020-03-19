ЦИК: на голосовании по Конституции будут приниматься меры защиты от коронавируса

При подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию будут приниматься меры защиты от коронавируса, чтобы избежать заражения членов комиссий и граждан, пришедших на участки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При подготовке голосования будут предприняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности как участников голосования, так и членов избирательных комиссий», — сказал член ЦИК Евгений Шевченко

В первую очередь меры включают в себя широкое использование дезинфицирующих средств и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

«ЦИК и нижестоящие избирательные комиссии при подготовке и проведении общероссийского голосования будут руководствоваться требованиями законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиями и рекомендациями уполномоченных органов, в частности Роспотребнадзора», — добавил Шевченко.