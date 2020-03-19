В пятницу троллейбусы направляют в объезд Комсомольской

В четверг, 20 марта, троллейбусы направят в объезд ул. Комсомольской, по ул. Борзова и Советскому проспекту. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

На ул. Комсомольской планируют начать укладывать верхний слой асфальта. Троллейбусы маршрута № 2 при движении от остановки «СНТ «40 лет Победы» к конечной на ул. Флотской направят по ул. Маршала Борзова, Советскому проспекту, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту и далее по существующей схеме движения.

Посадка и высадка пассажиров — на всех остановочных пунктах в пути следования, даже если этот остановочный пункт отсутствует в паспорте троллейбусного маршрута № 2. В пути следования кондукторы и водители обязаны информировать пассажиров о временном изменении схемы движения.

В дальнейшем асфальтирование проезжей части ул. Комсомольской будут проводить по полосам, без закрытия движения.