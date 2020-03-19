Новый детсад на Борисовском бульваре начали подводить под крышу

Новый детсад на Борисовском бульваре начали подводить под крышу
Фото мэрии Калининграда
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Детский сад 225 детей на Борисовском бульваре в Южном микрорайоне начали подводить под крышу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик приступил к обустройству кровли, идет прокладка инженерных сетей: теплотрассы, канализации, водопровода. Со следующей недели строители рассчитывают подключить водоснабжение. Подрядчик работает с небольшим опережением.

Строящееся здание — аналог садиков на ул. Карамзина (открылся в прошлом году) и на улице Левитана (работает уже пятый год). Все три проекта разрабатывала калининградская компания ООО «Асгард».

«Из 10 групп половина предназначена для детей ясельного возраста. Это небольшое, компактное здание, всего 3400 квадратных метров. Но в нем есть вся необходимая инфраструктура, не только групповые ячейки, но и кабинеты для педагогов, спортивные и музыкальные залы, пищеблок, медкабинет. За счет того, что площадь земельного участка также оптимальная, чуть больше одного гектара, при таком компактном садике у нас остается достаточно места для размещения уличного игрового оборудования, теневых навесов, автогородка. Предусмотрено больше 5 тысяч квадратных метров озеленения, поэтому территория для детских прогулок будет комфортная», — приводит пресс-служба слова председателя КТРиС Артура Крупина.

По контракту ввод детского сада в строй в декабре 2020 года.

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