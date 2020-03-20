Калининградцам обещают прохладные солнечные выходные с ночным морозом

В Калининградской области ожидаются прохладные, но солнечные выходные. Прогнозируются ночные заморозки. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По данным Гидрометцентра РФ, в субботу и воскресенье дневная температура не превысит +4°C. Ночью она может опуститься до −4°C. Уже в ночь с пятницы на субботу будет −3°C. При этом никаких осадков не предвидится, будет преимущественно малооблачная погода и в субботу, и в воскресенье.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составил аналогичный прогноз. Прогноз погоды на «Новом Калининграде» также обещает прохладную, но солнечную погоду.