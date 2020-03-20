Власти хотят поддерживать россиян в кризис общественными работами

Российское правительство готовится поддерживать граждан в кризисной ситуации, контролируя ситуацию на рынке труда. Для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой копией антикризисного плана правительства.



Также правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок и частично отменить преференции для отечественных производителей на госторгах.

Также власти обещают следить и за ростом цен на продовольствие и товары первой необходимости, субсидировать ставки кредитов, которые предприятия возьмут, чтобы сформировать запасы, и обнулить ввозные пошлины (список товаров пока не определен), а экспорт предлагается при необходимости ограничить.