В мэрии рассказали, на каких улицах отключат электричество и холодную воду в пятницу

В мэрии рассказали, на каких улицах отключат электричество и холодную воду в пятницу
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 20 марта планируются отключения потребителей в Центральном и Ленинградском районах города от электричества и холодного водоснабжения. Об этом сообщает администрация Калининграда.

Для работ на сети электроснабжение до 18:00 будет приостановлено по следующим адресам:

пр-т Московский, 19-39, 159а, 46а,

ул. Больничная, 21-45, 40- 44,

ул. Салтыкова-Щедрина, 2,

ул. Коперника, 21,8-10,

ул. Грига, 36-56,

ул. Фрунзе, 73а- 105(светофор)

ул. Яновская, 5-7,

ул. Томская, 21, 24-26,

ул. Огарёва, 10-14,

пр-т Победы, 7-19,

ул. Пушкина, 6-8, 11-21

ул. М. Расковой, 1,

ул. Д. Донского, 25,

ул. Бородинская, 2.

Холодную воду отключат на ул. Трудовой, 5-35,16-44, ул. Химической, 21, ул. Печатной, 43(д/с № 124), ул. Н. Карамзина, 35(д/с № 57), ул. Фрунзе, 73 — 75.


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