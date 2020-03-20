В мэрии рассказали, на каких улицах отключат электричество и холодную воду в пятницу

В Калининграде 20 марта планируются отключения потребителей в Центральном и Ленинградском районах города от электричества и холодного водоснабжения. Об этом сообщает администрация Калининграда.
Для работ на сети электроснабжение до 18:00 будет приостановлено по следующим адресам:
пр-т Московский, 19-39, 159а, 46а,
ул. Больничная, 21-45, 40- 44,
ул. Салтыкова-Щедрина, 2,
ул. Коперника, 21,8-10,
ул. Грига, 36-56,
ул. Фрунзе, 73а- 105(светофор)
ул. Яновская, 5-7,
ул. Томская, 21, 24-26,
ул. Огарёва, 10-14,
пр-т Победы, 7-19,
ул. Пушкина, 6-8, 11-21
ул. М. Расковой, 1,
ул. Д. Донского, 25,
ул. Бородинская, 2.
Холодную воду отключат на ул. Трудовой, 5-35,16-44, ул. Химической, 21, ул. Печатной, 43(д/с № 124), ул. Н. Карамзина, 35(д/с № 57), ул. Фрунзе, 73 — 75.
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