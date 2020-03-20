Одну из заразившихся коронавирусом калининградок выписывают

Женщину, у которой был выявлен первый в области случай заражения коронавирусом, выписывают. Об этом журналистам в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства. Тесты на коронавирус у женщины «чистые».

«У нас на выписке первый пациент, который переболел новой инфекцией. Ей 40 лет. Калининградка. Вернулась из Милана, поступила 7 марта с симптомами респираторного заболевания. Получала лечение в соответствии с рекомендациями МЗ РФ. Выписана после обязательного 14-дневного пребывания в стационаре без клинических проявлений заболевания, после того как был получен обязательный в таких случаях двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.



О первом случае заражения коронавирусом в Калининградской области стало известно 8 марта. Инфекцию выявили у жительницы региона, побывавшей в Италии. Женщину изолировали. Как отмечали в региональном правительстве, заболевание у неё проходит в лёгкой форме.

