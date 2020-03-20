Призывники весенней кампании пройдут двухнедельный карантин перед службой

Всех призывников весенней кампании обяжут пройти двухнедельный карантин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

«Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются», — сказал Шойгу.

Министр уточнил, что всех призванных на военную службу этой весной протестируют на коронавирус. Большинство из них отправятся в военные части в мае-июне, но только после проверки на инфицирование. До службы допустят только тех, кто не заражен.

Кроме того, решено, что весенний призыв в армию не будут переносить из-за коронавируса. Он начнется 1 апреля и закончится 15 июля.