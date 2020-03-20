Вынесен приговор калининградцу, который до смерти избил знакомую и вывез тело в лес

Московским районным судом вынесен приговор в отношении калининградца, который до смерти избил знакомую и вывез ее тело в лесополосу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Судом установлено, что 3 декабря 2018 года в квартире по ул. Интернациональной в г. Калининграде осужденный в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес знакомой не менее 15 ударов кулаками в различные части тела, а также ударил головой о стену, после чего решил проводить ее домой. Когда они вышли на улицу, женщина стала кричать и оказывать сопротивление. Тогда он схватил ее за шею рукой и, удерживая в таком положении, направился с ней в соседний двор. Когда мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, он вывез на автомобиле потерпевшую в лесополосу в районе ул. Двинской, снял с нее серебряные серьги и скрылся с места происшествия.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину и пояснил, что женщина, находясь у него дома, вела себя агрессивно и ругалась с его сожительницей, кроме того, отказывалась покидать их квартиру. Мужчина решил проводить ее домой, однако последняя стала сопротивляться. Тогда он обхватил шею потерпевшей рукой, согнув ее в области локтя, и тащил волоком, спустя несколько минут он заметил, что ему стало очень тяжело, а женщина не подавала никаких признаков жизни. Тогда он начал ее бить по лицу ладонями, пытался привести в чувства. Испугавшись, он побежал домой, где взял простынь и ключи от машины. Скорую и полицию он не стал вызывать, так как не знал, как объяснить им случившееся. После этого он положил тело женщины и ее сумку в багажник и вывез. А серьги, по его словам, снял для того, чтобы скрыть следы преступления и приметы, по которым погибшую можно было бы опознать.

Суд признал вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека; и по ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес совершение преступления впервые, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка сожительницы и престарелых родителей. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Приговором Московского районного суда N. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.111 УК РФ, ч. 1 ст.158 УК РФ. На основании ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.