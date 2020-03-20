ЦИК согласовал порядок голосования по Конституции и внешний вид бюллетеня

Центральная избирательная комиссия России одобрила «Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», в частности, согласовав внешний вид бюллетеня. Голосование запланировано на 22 апреля, сообщает «Коммерсант».

В бланке будет указан вопрос, который власти вынесут на голосование, и варианты ответа: «Да» или «Нет». Справа предполагаются пустые квадраты для служебных отметок. В некоторых регионах бюллетени могут быть напечатаны на двух языках.

На лицевой стороне всех бланков будут проставляться подписи двух членов участковой избирательной комиссии, которые заверяются печатью. Количество, форму и текст бюллетеней, порядок их изготовления утвердят не позднее 21 марта.

Кроме того, по решению региональной избирательной комиссии «может осуществляться дистанционное электронное голосование».

Ранее стало известно, что ЦИК разрешила проведение досрочного голосования по Конституции.