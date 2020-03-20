В ЦИК разрешили проведение досрочного голосования по Конституции

В ЦИК разрешили проведение досрочного голосования по Конституции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Центризбирком решил, что досрочное голосование по изменению Конституции в некоторых случаях может быть проведено с 15 по 21 апреля. То есть за неделю до основного референдума, который состоится 22 апреля, пишет «Коммерсант».

«Исходя в первую очередь из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предусматриваем расширение проведения досрочного голосования, в том числе вне помещения, с трех до семи дней. Это мы отдаем на ваше решение, дорогие наши коллеги»,— сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Решение по досрочному голосованию принимается региональной избирательной комиссией, «исходя из той ситуации, которая будет у вас складываться», уточнила Памфилова. По ее словам, это поможет избежать большого числа людей на участках и снизит риск заражения.

Ранее сообщилось, что в течение трех дней до голосования могут проголосовать россияне, «у которых есть право участвовать в голосовании и которые по тем или иным причинам не могут оказаться на своем традиционном участке в день голосования».

Ранее Владимир Путин рассказал, что не исключена возможность проведения голосования на дому или его переноса из-за пандемии коронавируса.

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