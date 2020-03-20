Правительство РФ предоставило бизнесу возможность отсрочки арендных платежей

Правительство России из-за коронавируса предоставило представителям среднего и малого бизнеса возможность отсрочки арендных платежей. Такое распоряжение опубликовано на официальном сайте ведомства.
В документе сообщается, что Росимущество должно в течение 3 рабочих дней со дня обращения заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку арендной платы. Сумму, предусмотренную на 2020 год, можно будет уплатить равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.
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