Иванова о закрытии границ: Большинство калининградцев разумно успели вернуться

Большинство жителей региона успели вернуться домой после закрытия границ. Об этом сообщила глава агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.

«Информации много, случаев много (не так много, как можно было представить, бóльшая часть земляков, особенно тех, кто наносил визиты в ближнее зарубежье, разумно успели вернуться). Самая сложная ситуация — с дальним зарубежьем и там, где были вылеты из аэропортов стран, которые сейчас закрыли границы», — написала Иванова на своей странице в соцсети Facebook.

Жителей региона, которые остаются в затруднительной ситуации, чиновник призывает сохранять спокойствие. Калининградцев просят сообщать информацию о «застрявших» земляках.

«Наше представительство МИД в Калининграде работает в режиме горячей линии. Информацию о задержавшихся калининградцах собирают также на горячей линии министерства по культуре и туризму 88002005539 (это туристическо-информационный центр), с постоянным обменом с представительством МИД», — добавила чиновник.