В новой школе на Артиллерийской планируют показывать современное российское оружие

В будущей школе на ул. Артиллерийской в Калининграде планируют создать интерактивный класс за 11 млн руб., где будут транслировать познавательные программы, в том числе про оружие. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщается на странице горадминистрации в Facebook.

Как отмечается в публикации, часть денег для строительства школы будет потрачена «на покупку интерактивного класса на 6 игровых столов, оснащенного уникальным ПО компании Transas, в котором на изогнутом экране (с эффектом „погружения“) будут транслироваться познавательные образовательные программы» на следующие темы:

«Земля — планета Солнечной системы»;

«История астрономии. Освоение космоса»;

«Санкт-Петербург: путешествие во времени и пространстве»;

«По странам и континентам»;

«Путешествие по городам мира»;

«Путешествие в мир атомной энергии»;

«Современные виды российского вооружения»;

«Курская битва».

Такого оборудования в калининградских школах еще нет, добавили в мэрии.

Напомним, ранее в марте конкурсному агентству области удалось со второй попытки определиться с подрядчиком для дальнейшего строительства школы на ул. Артиллерийской. Была рассматрена только заявка ООО «Строительная компания „Запад-Строй“». Компания снизила начальную (максимальную) стоимость контракта на 910 руб. до ровно 794 млн 810 тыс. руб.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором и учредителем компании является Сарван Алиев. С 2016 году Алиев депутат совета Гурьевска от «Единой России».

С начала 2019 года школу возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работ на 68,9 млн руб. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась сотрудничать с «Артелью» — договор был расторгнут. Пока власти рассчитывают ввести школу в эксплуатацию до конца 2020 года.