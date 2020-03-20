В новой школе на Артиллерийской планируют показывать современное российское оружие

В новой школе на Артиллерийской планируют показывать современное российское оружие
Фото со страницы администрации Калининграда в Facebook
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

В будущей школе на ул. Артиллерийской в Калининграде планируют создать интерактивный класс за 11 млн руб., где будут транслировать познавательные программы, в том числе про оружие. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщается на странице горадминистрации в Facebook.

Как отмечается в публикации, часть денег для строительства школы будет потрачена «на покупку интерактивного класса на 6 игровых столов, оснащенного уникальным ПО компании Transas, в котором на изогнутом экране (с эффектом „погружения“) будут транслироваться познавательные образовательные программы» на следующие темы:

  • «Земля — планета Солнечной системы»;

  • «История астрономии. Освоение космоса»;

  • «Санкт-Петербург: путешествие во времени и пространстве»;

  • «По странам и континентам»;

  • «Путешествие по городам мира»;

  • «Путешествие в мир атомной энергии»;

  • «Современные виды российского вооружения»;

  • «Курская битва».

Такого оборудования в калининградских школах еще нет, добавили в мэрии.

Напомним, ранее в марте конкурсному агентству области удалось со второй попытки определиться с подрядчиком для дальнейшего строительства школы на ул. Артиллерийской. Была рассматрена только заявка ООО «Строительная компания „Запад-Строй“». Компания снизила начальную (максимальную) стоимость контракта на 910 руб. до ровно 794 млн 810 тыс. руб.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором и учредителем компании является Сарван Алиев. С 2016 году Алиев депутат совета Гурьевска от «Единой России».

С начала 2019 года школу возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работ на 68,9 млн руб. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась сотрудничать с «Артелью» — договор был расторгнут. Пока власти рассчитывают ввести школу в эксплуатацию до конца 2020 года.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter