Фирме депутата отдают контракт на дальнейшее строительство школы на Артиллерийской

Конкурсному агентству области удалось со второй попытки определиться с подрядчиком для дальнейшего строительства школы на ул. Артиллерийской в Калининграде. Соответствующий протокол был опубликован на сайте госзакупок 18 марта.

Согласно выписке, для участия в торгах была подана лишь одна заявка. Ее подало ООО «Строительная компания „Запад-Строй“». Компания снизила начальную (максимальную) стоимость контракта на 910 руб. до ровно 794 млн 810 тыс. руб.

По данным ЕГРЮЛ гендиректором и учредителем компании компании является Сарван Алиев. С 2016 году Алиев депутат совета Гурьевска от «Единой России». С прошлого года его фирма строит новый корпус начальной школы-детского сада № 72 на Красной, 301.

Напомним, в феврале 2020 года конкурс на дальнейшее строительство школы на ул. Артиллерийской был провален. Тогда заявку подала тоже компания Алиева, но ее отклонили.

С начала 2019 года школу возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работ на 68,9 млн руб. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась сотрудничать с «Артелью» — договор был расторгнут. Пока власти рассчитывают ввести школу в эксплуатацию до конца 2020 года.

«Артель» с конца 2018 года также занималась строительством онкологического центра в Родниках. На объекте также прослеживалось отставание, поэтому областное правительство решило расторгнуть контракт.