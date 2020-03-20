«Янтарьэнергосбыт» изменил режим работы из-за коронавируса

«Россети Янтарь Энергосбыт» (АО «Янтарьэнергосбыт») из-за коронавируса меняет режим работы клиентских офисов, сообщает пресс-служба компании.



Центры обслуживания клиентов в Калининграде и Советске будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 15:00, но каждые 2 часа будут закрываться на 15-минутный перерыв для проведения кварцевания помещения.

Клиентские офисы в Правдинске, Гвардейске, Светлом, Мамоново, Озерске, Нестерове, Багратионовске, Гурьевске, Зеленоградске, Полесске, Светлогорске, Балтийске, Гусеве, Краснознаменске, Славске, Немане и Черняховске переходят на дистанционное обслуживание и временно не будут осуществлять прием граждан.

Все необходимые операции можно совершить из дома или офиса, а получить консультацию по интересующим вопросам — по телефону, электронной почте или в социальных сетях. Это никак не скажется на скорости решения вопросов.

Получить квитанции на оплату электроэнергии:

физические лица могут получить через «Личный кабинет» или на сайте Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ);

юридические лица в системе электронного документооборота (ЭДО).

Оплатить электроэнергию:

через онлайн-сервис «Личный кабинет»;

с помощью мобильного приложения «Сбербанк — Онлайн» или других банков.

Передать показания прибора учета (ПУ) электроэнергии:

через онлайн-сервис «Личный кабинет» (все потребители);

с помощью СМС на номер +7 (981) 453 32 33. Форма СМС: номер лицевого счёта#показания счётчика (пример: 12345678910#123 для однотарифного прибора учёта) или номер лицевого счёта#Т1*показания дневной зоны#Т2*показания ночной зоны (пример: 12345678910#T1*123#T2*678) (только физ. лица);

через электронную почту greeulz@yaensb.ru (только юр.лица).

Проконсультироваться по интересующим вопросам:

через интернет-приемную на официальном сайте янтарьэнергосбыт.рф;

через единый call-центр для физических лиц: 8 (4012) 605-885, 8 (4012) 605-789.

через единый номер для юридических лиц: 8 (4012) 605-794

через электронные почты: support@yaensb.ru, darvina@yaensb.ru, sovetsk@yaensb.ru;