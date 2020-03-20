В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.



«Мы вводим режим эпидемии», — цитирует агентство премьера. Ранее в Польше действовал режим эпидемиологической угрозы.

Моравецкий призвал граждан страны соблюдать меры предосторожности, отметив, что ближайшие недели до пасхальных праздников «должны быть неделями полной дисциплины». «Мысли о том, что меня это не касается — это мысли чуждые», — добавил чиновник.

По последним данным, которые приводит РИА Новости, в Польше коронавирус подтвержден у 411 человек, 6 из них скончались.