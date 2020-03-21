Little Big не сможет выступить в 2021 году на Евровидении с песней Uno

В 2021 году участники «Евровидения» должны будут выступать с новыми песнями. Такое решение приняли организаторы конкурса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу смотра.

Организаторы отметили, что вещатели каждой из стран-участниц по своему усмотрению принимают решение об участниках. «Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового», — добавили организаторы.

Клип группы Little Big стал лидером по числу просмотров на YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение». Менее чем за сутки видео собрало более 5 млн просмотров.