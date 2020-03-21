Итальянские инфекционисты назвали болезни, повышающие риск коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск смерти у больных с коронавирусной инфекцией, пишет в субботу РИА «Новости».
Среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями опасность летального исхода повышается на 10,5%, среди диабетиков — на 7,3%. Повышенный риск наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3%), гипертонией (на 6%) и онкологическими заболеваниями (на 5,%).
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