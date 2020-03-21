В Калининградской области выявили 2 новых случая коронавируса

В Калининградской области зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает федеральный Роспотребнадзор. Всего в России зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции в 18 регионах.
В Калининградской области зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает федеральный Роспотребнадзор. Всего в России зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции в 18 регионах.
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