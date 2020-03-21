Президент Литвы: коронавирус можно обуздать за 3–4 месяца

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что при соблюдении карантина коронавирус в стране можно будет обуздать за 3-4 месяца. Об этом сообщает Delfi.

«В данный момент я действительно вижу, что ситуация находится под контролем», — приводят литовские СМИ слова Науседы. По его словам, правительство можно критиковать за то, что медицинское оборудование или необходимые для анализов реагенты не были доставлены раньше, но сейчас как центральная, так и местные власти, а также медики «делают все, чтобы действия координировались».