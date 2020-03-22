«Я скучаю по тебе, чех!»: жители города на юге Польши вывесили баннер для соседей (фото)

Жители польского города Цешин, расположенного на границе с Чехией, вывесили на набережной пограничной реки Ользы баннер с надписью «Я скучаю по тебе, чех». Чехи ответили аналогичными баннерами с другого берега: «И я по тебе тоже, поляк». Об этом пишет tvn24.pl.



«Мы не ожидали ответа и, возможно, поэтому мы его получили», — написал на своей странице в «Фейсбуке» инициатор акции с польской стороны Стефан Манька. «Культурная жизнь, созданная в приграничной зоне совместно чехами и поляками, неожиданно натолкнулась на незаметное препятствие — границу. Торговля и услуги в обоих городах также испытывают текущие ограничения», — цитирует его tvn24.

Pojechałem osobiście zobaczyć czeski baner i okazało się, że są dwie odpowiedzi! ❤️ #tęsknięzaTobąCzechu #StýskáSeMiPoToběČechu #IjaZaTobąPolaku #ChybíteNámPoláci Опубликовано Stefan Mańka Суббота, 21 марта 2020 г.

По словам мэра Цешина Габриэлы Сташкевич, «эти простые слова несут все эмоции, которые сопровождают их в это трудное время». «Они показывают, насколько введение границ влияет на нашу повседневную жизнь, социальные контакты и на семью. Мы надеемся, что эта ситуация продлится как можно короче», — сказала мэр, призвав ради этого свести контакты к минимуму и оставаться дома.