Мишустин: контактировавших с заболевшими коронавирусом отследят по геолокации

Минкомсвязи создаст систему отслеживания граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Функционировать она будет на основе данных о геолокации мобильного телефона конкретного человека. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, решение опубликовано на сайте правительства.

Кроме того, система будет оповещать граждан о факте контакта с зараженным посредством соответствующих сообщений. В рассылке будет указание на необходимость самоизоляции и предоставление данных в оперативные штабы субъектов РФ. Система должна быть создана до 27 марта.

Мишустин также добавил, что вводится обязательный дополнительный контроль за работниками транспорта. Это коснется водителей машин, автобусов, пилотов, моряков и железнодорожников, которые прибывают в РФ из-за рубежа.

В России на данный момент зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусом.