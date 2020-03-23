Жители некоторых улиц Калининграда в понедельник остались без света

Жители некоторых улиц Калининграда в понедельник остались без света
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Из-за регламентных работ на сетях и подстанциях часть домов в областном центре в понедельник останется без света. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

С 9.00 до 18.00 отключат от электричества дома по адресам: Ленинский проспект, 1-3, 5, 5а, 7-9, 11-15, 47, ул. Подполковника Иванникова, 3а, 7, 11, 15, ул. Черняховского, 2-4а, 4б, 6, 6а-12а, ул. Кирова, 7, 15, ул. Чайковского, 15, 20-24.

Военный городок на ул. Муромская, 62 останется без электричества с 10.00 до 15.00.

Кроме того, для работ на водопроводных сетях холодной воды с 10.00 до 14.00 не будет в домах по адресам: ул. А. Невского, 32 (школа № 33); ул. Портовая, 6а; ул. Брусничная, 5-13.

С 10.00 до 17.00 холодной воды не будет на ул. П. Морозова, 45-53.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

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