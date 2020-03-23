Рособрнадзор приостановил плановые проверки образовательных организаций до мая

Рособрнадзор приостановил плановые проверки образовательных организаций до мая
Виталий Невар / Новый Калининград
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Рособрнадзор в связи со сложившейся эпидемической ситуацией приостановил все плановые проверки высших учебных заведений, школ, детсадов и колледжей России до 30 апреля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проверки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с поручением Правительства РФ приостанавливаются до 30 апреля включительно, кроме внеплановых проверок, основанием для которых является наличие фактов причинения вреда жизни и здоровью, и внеплановых проверок в связи с выдачей лицензии», — следует из сообщения.

Помимо этого, Рособрнадзор рекомендовал организациям и индивидуальным предпринимателям не представлять заявления на получение и переоформление лицензий и свидетельств об аккредитации образовательной деятельности, поскольку эти процедуры предполагают различные выездные мероприятия.

«Рособрнадзор проинформировал все региональные контрольно-надзорные органы в сфере образования об изменениях в порядке проведения проверок в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией», — процитировали заявление пресс-службы в издании.

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